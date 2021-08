Ambasador Chin w USA mówi, że Tajwan jest "najważniejszy"

Qin Gang - jak podaje agencja Xinhua - odbył "bardzo szczerą" rozmowę z Wendy Sherman. Po przybyciu do USA w lipcu Qin wyrażał optymizm co do rozwoju relacji USA z Chinami, które w ostatnim czasie były bardzo napięte, a oba kraje prowadziły nawet wojnę handlową.

Xinhua, relacjonując spotkanie ambasadora Chin w USA z Wendy Sherman podkreśla, że "obie strony zgodziły się, iż relacje chińsko-amerykańskie są bardzo ważne i że jest konieczne, aby kwestie sporne rozwiązywać na drodze dialogu i komunikacji (...) oraz poprawiać dwustronne relacje".

W depeszy agencji Xinhua pojawia się wzmianka o tylko jednym, konkretnym temacie poruszonym w czasie spotkania. Chodzi o Tajwan, z którym USA utrzymuje bliskie stosunki, a który Chiny uważają za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka.