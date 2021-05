Chiny: Sprawdzą dlaczego drapacz chmur zaczął się trząść PAP/EPA

Firma Shenzhen Electronics Group Co Ltd, do której należy 356-metrowy, 71-piętrowy biurowiec SEG Plaza, zdecydowała się na zamknięcie budynku, aby przeprowadzić dochodzenie mające wyjaśnić dlaczego drapacz chmur we wtorek zaczął się trząść.