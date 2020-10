Prezydent Chin do żołnierzy: Przygotowujcie się do wojny U.S. Marine Corps photo by Lance Corporal J.J. Harper / Public domain

Prezydent Chin, Xi Jinping, zaapelował do żołnierzy - w czasie wizyty w bazie wojskowej w prowincji Guangdong - by skupili się na przygotowywaniu się do wojny - podaje chińska agencja informacyjna Xinhua.