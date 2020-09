Chiny budują nowe obozy dla Ujgurów w Sinciangu

Z raportu think tanku wynika, że w Sinciangu znajduje się 380 podejrzanych obiektów. To o 40 proc. więcej niż do tej pory szacowano.

Chiny twierdzą, że ich zadaniem jest walka z ubóstwem i ekstremizmem religijnym w Sinciangu, jednak Stany Zjednoczone porównały te ośrodki do obozów koncentracyjnych.

Grupy broniące praw człowieka twierdzą, że co najmniej milion osób zostało uwięzionych w ramach przeprowadzonych przez władze działań.

Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, rozmów ze świadkami, doniesień mediów i oficjalnych dokumentów stwierdzono w raporcie, że w regionie jest o około 100 więcej obiektów, w których przetrzymywani są przedstawiciele mniejszości.