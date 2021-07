Telenowela włoskiego mistrza

Moretti to intelektualista, autor „Dziennika intymnego", „Kajmana" o Silvio Berlusconim, „Habemus papam – mamy papieża", a dla mnie przede wszystkim nagrodzonego Złotą Palmą, poruszającego „Pokoju syna" o próbie powrotu do życia po śmierci dziecka. Tym razem zaprezentował coś w rodzaju filmowej opery mydlanej. W „Trzech piętrach" zekranizował bestsellerową powieść Izraelczyka Eskhola Nevo, przenosząc akcję z Tel Awiwu do Rzymu.

Poniżej dalsza część artykułu