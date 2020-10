Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu

Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej była konieczna ze względu na kryzysy pandemiczny. Zakłada ona, że dochody wyniosą ok. 399 mld zł i będą o ok. 37 mld zł niższe niż w pierwotnej wersji ustawy, wydatki zaś wyniosą 508 mld, czyli będą o ok. 72 mld zł wyższe. Limit deficytu przyjęty w noweli to 109,3 mld zł (pierwotna ustawa zakładała, że budżet w 2020 r. zamknie się zerowym deficytem).

