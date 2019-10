Czy Rosja ingerowała w brexit? Oskarżają Johnsona

Dochodzenie zostało wszczęte po ujawnieniu, że rosyjskie konta na Twitterze opublikowały ponad 45 tys. wpisów dotyczących brexitu w ciągu zaledwie 48 godzin, w czasie referendum w 2016 roku.

Były konserwatysta Dominic Grieve zaatakował rząd za brak zobowiązania do publikacji raportu w poniedziałek, przed zawieszeniem Izby Gmin w związku z wyborami, zaplanowanymi na 12 grudnia. Parlament ma się zebrać tylko na początku miesiąca, m.in. po to, by wybrać następcę spikera Johna Bercowa.

- Mamy komisję parlamentu, czekającą na przedstawienie parlamentowi sprawozdania, które komentuje bezpośrednio to, co postrzegano jako domniemane zagrożenie dla naszych procesów demokratycznych - ostrzegł niezależny poseł. - Parlament i opinia publiczna powinni mieć, muszą mieć dostęp do tego sprawozdania, w świetle nadchodzących wyborów i jest naprawdę nie do przyjęcia, aby premier to blokował i odmawiał im tych informacji - dodał parlamentarzysta, cytowany przez "Independent".

Do krytyki dołączył laburzysta Barry Sheerman, który pytał: "Czy oni próbują tu coś ukryć?".

Przed objęciem stanowiska premiera zarówno Boris Johnson, jak i jego poprzedniczka Theresa May, odmawiali stwierdzenia, czy Rosja ingerowała w brexit, argumentując, że nie ma jeszcze na to dowodów. Ale była premier uznała rosyjską ingerencję w wybory „w wielu krajach w Europie”.

Grieve poinformował Izbę Gmin, że raport został wysłany do premiera 17 października i w dokumencie nie ma żadnych informacji niejawnych, które mogłyby uniemożliwić jego opublikowanie.