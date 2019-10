Johnson chce głosowania nad umową brexitową. Bercow zdecyduje

W związku z nieprzyjęciem 19 października umowy brexitowej przez Izbę Gmin, na mocy tzw. ustawy Hilary'ego Benna z 9 września, Boris Johnson wysłał do Brukseli list z prośbą o przełożenie brexitu. Listu tego jednak nie podpisał tłumacząc, że jest to de facto list brytyjskiego parlamentu.

W drugim, już podpisanym przez siebie liście, Johnson przekonuje, że przełożenie brexitu będzie niekorzystne dla obu stron.

Teraz Johnson deklaruje, że "nie można pozwolić, aby list parlamentu doprowadził do opóźnienia (brexitu) przez parlament".

Brytyjski premier wielokrotnie deklarował, że doprowadzi do brexitu 31 października, nawet, gdyby oznaczało to wyjście z UE bez umowy. W Izbie Gmin nie ma jednak większości popierającej tzw. twardy brexit - stąd przyjęcie przez parlament ustawy Hilary'ego Benna zmuszającej premiera do zwrócenia się do UE z prośbą o przełożenie brexitu w przypadku nieprzyjęcia przez parlament umowy brexitowej.

Nie wiadomo jeszcze jak UE zareaguje na list Johnsona z prośbą o przełożenie brexitu.

W niedzielę przedstawiciele brytyjskiego rządu przekonywali, że dysponuje on większością w Izbie Gmin, która pozwoli mu przegłosować wynegocjowaną z UE umowę.

W poniedziałek rząd ma podjąć drugą próbę przegłosowania umowy - bez poprawki Letwina - proponując głosowanie na "tak" lub na "nie", bez przyjmowania poprawek.

O tym, czy takie głosowanie się odbędzie, zadecyduje spiker John Bercow, który może się na to nie zgodzić powołując się na zasadę, że ta sama kwestia nie może być dwukrotnie przedmiotem debaty w parlamencie.

Rząd chce także przedstawić w poniedziałek przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie umowy brexitowej.