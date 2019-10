Klamka zapadła - Wielka Brytania wychodzi z Unii. Tylko czy od razu?

Wszystko leży teraz w rękach krajów Unii. Jeśli choć jeden z nich nie zgodzi się na przedłużenie terminu rozwodu, Wielka Brytania wyjdzie ze Wspólnoty bez porozumienia już za 9 dni. Jest właściwie wykluczone, aby Polska zdecydowała się na takie rozwiązanie z pojedynkę. Nie tylko na nasz kraj spadłoby odium komplikacji spowodowanych dzikim brexitem, ale Warszawa słono zapłaciłaby za rezygnację Londynu z uregulowania należności do budżetu Unii (40 mld funtów), komplikacji w wymianie towarów (Wielka Brytanii to nasz trzeci partner handlowy) i niepewności co do statusu 3,4 mln obywateli UE żyjących na Wyspach (z których 27 proc. to Polacy).

Kreatywność Brukseli w czasach kryzysu jest dobrze znana. Czy wynegocjowane porozumienie zostanie wprowadzone czasowo 31 października, a później potwierdzone przez Izbę Gmin? Czy Unia przyzna Wielkiej Brytanii “ruchomą” zwłokę tak, aby wyszła z Unii w chwili, gdy będzie gotowa - przypuszczalnie za parę tygodni? To tylko dwa z możliwych scenariuszy.

Johnson wypowiedział po głosowaniu dwa zdania, które na razie wydają się trudne do pogodzenie:

W taki czy inni sposób wyjdziemy z Unii z porozumieniem, które właśnie zatwierdziła Izba Gmin.

Dokonamy tego 31 października.

Ale premier już pokazał, że potrafi dokonywać cudów. Przekonał Unię do otwarcie umowy wynegocjowanej przez Theresę May, co wydawało się niemożliwe. I doprowadził do jej zatwierdzenia przez parlament. Ma teraz przed sobą jeszcze jedną mission impossible.