Liberalni Demokraci nie chcą premiera Corbyna

Według planu forsowanego przez Partię Pracy Corbyn miałby zostać tymczasowym premierem Wielkiej Brytanii - do czasu przedterminowych wyborów - aby zablokować twardy brexit , którego nie wyklucza obecny premier Boris Johnson.

Przegłosowanie wotum nieufności wobec rządu Johnsona wymagałoby jednak poparcia takiego wniosku przez wszystkie partie opozycyjne w Izbie Gmin, a także przez posłów, którzy odeszli lub zostali usunięci z Partii Konserwatywnej w związku ze swoim sprzeciwem wobec scenariusza, w którym Wielka Brytania wychodzi z Unii bez umowy.

Na spotkaniu przedstawicieli opozycji Corbyn oświadczył, że w ramach działań, które miałyby zmusić premiera Johnsona do przestrzegania tzw. ustawy Hilary'ego Benna (narzuca na rząd obowiązek zwrócenia się do UE o przełożenie daty brexitu jeśli do 19 października Izba Gmin nie przyjmie umowy brexitowej) może być złożenie wniosku o wotum nieufności wobec rządu Johnsona lub przejęcie kontroli nad agendą obrad parlamentu.

- Wszystkie te opcje są w grze i są rozważane - mówił Corbyn.

- Uzgodniliśmy, że chcemy przeciwdziałać wyjściu (z UE) bez umowy i zapewnić, że premier będzie przestrzegał ustawy (Benna) - dodał lider Partii Pracy.

- Będziemy też podnosić w tym tygodniu wiele tematów dotyczących zagrożeń związanych z brexitem bez umowy - zapowiedział Corbyn.

- Będziemy nadal wywierać presję na rządzie i zrobimy wszystko co możemy, aby zapewnić, że parlament w czasie trwającej sesji będzie zajmować się tymi kwestiami do 19 października - dodał.

Jednak - jak podaje Sky News - opozycja w tym tygodniu na pewno nie złoży wniosku o wotum nieufności dla rządu Johnsona, ze względu na różnicę stanowisk co do szczegółów takiego wniosku.

Jeden z liderów Szkockiej Partii Narodowej, Ian Blackford, nie zdołał przekonać przewodniczącej Liberalnych Demokratów, Jo Swinson, do poparcia Corbyna jako kandydata na premiera w tzw. rządzie jedności narodowej.

Swinson deklaruje, że jest w stanie poprzeć kompromisowego kandydata na premiera - np. Kennetha Clarke'a, byłego polityka Partii Konserwatywnej lub weterankę Partii Pracy, Margaret Beckett.

- On (Corbyn) po prostu nie ma wystarczającego poparcia - oświadczyła Swinson.

- Mówiłam to jasno, ale zrobię to znowu - Jeremy Corbyn nie będzie premierem dzięki głosom Liberalnych Demokratów - dodała.