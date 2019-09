Wielkiej Brytanii wciąż grozi brak leków po brexicie

Na pięć tygodni przed 31 października, wyznaczonym na datę brexitu , ministrowie brytyjskiego rządu wciąż mają "znaczącą" pracę do wykonania, aby zapewnić dostawy leków, a Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) wciąż brakuje pełnych informacji o zapasach lekarstw.

Spośród 12300 lekarstw dopuszczonych do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, ok. 7 tysięcy jest sprowadzanych na Wyspy albo z Unii Europejskiej, albo spoza niej. Większość importowanych lekarstw dociera do Wielkiej Brytanii przez Kanał La Manche.

Tymczasem w najgorszym możliwym scenariuszu, zakładanym przez brytyjski rząd, przepływ towarów do Wielkiej Brytanii zmniejszy się od 40 do 60 proc. w pierwszych dniach po twardym brexicie, a odtworzenie dostaw na poziomie sprzed brexitu zajmie rok.

"Departament (Zdrowia) wykonał znakomitą pracę przygotowując się do twardego brexitu. Jednakże jest jeszcze wiele do zrobienia przed 31 października" - wynika z raportu NAO.

"W przypadku twardego brexitu departament będzie działał w wysoce nieprzewidywalnym otoczeniu i realizacja wszystkich elementów jego planu będzie bardzo wymagającym zadaniem" - czytamy w raporcie NAO.

Biuro Kontroli jest zaniepokojone faktem braku informacji o tym jak wiele domów opieki społecznej i innych instytucji zajmujących się opieką społeczną zastosowało się do rad Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej i wdrożyło planowanie awaryjne na wypadek brexitu bez umowy.

Stojący na czele NAO Gareth Davis podkreślił, że urzędnicy na Wyspach mierzą się z "bezprecedensowymi wyzwaniami" związanymi z przygotowaniem do brexitu w warunkach "wielkiej niepewności".

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, jest zdeterminowany, by wyprowadzić kraj z UE do 31 października - z umową lub bez. Twardemu brexitowi sprzeciwia się jednak większość w Izbie Gmin.