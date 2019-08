Brexit: Donald Tusk odrzucił propozycję Borisa Johnsona

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że osoby, którzy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, "nie proponują realnych alternatyw". "Popierają ponownie ustanowienie granicy, nawet jeśli się do tego nie przyznają" - dodał.

Ponadto, zdaniem Johnsona, backstop - czyli mechanizm zaprojektowany po to, aby uniknąć powrotu regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną po brexicie - zagraża północnoirlandzkiemu planowi pokojowemu.

Odnosząc się do wpisu Tuska, irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney powiedział, że to jasne i konsekwentne stanowisko Unii Europejskiej.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Natasha Bertaud poinformowała, że list Johnsona nie zawierał prawnej propozycji rozwiązania tego problemu.

- Jak już wielokrotnie mówiliśmy, jesteśmy gotowi do konstruktywnej współpracy z Wielką Brytanią - przekazała.

Zdaniem brytyjskiego premiera mechanizm backstopu powinien zostać zastąpiony zobowiązaniem do sięgnięcia po takie rozwiązania najpóźniej przed końcem okresu przejściowego po brexicie, który na mocy umowy May miał trwać do końca 2020 roku.

Źródła Sky News w brytyjskim rządzie przekazały, że wpis Donalda Tuska został uznany za "przesadną reakcję".

Backstop - czyli dosłownie "siatka ochronna" to mechanizm zakładający tymczasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej po brexicie. Dzięki temu rozwiązaniu po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nie byłoby konieczne odtwarzanie regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną.