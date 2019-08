Brexit: Merkel wyjaśnia, kiedy backstop nie będzie potrzebny

- To znaczy, że oczywiście myślimy o praktycznych rozwiązaniach. I zawsze mówiłam, że kiedy będzie wola znalezienia takiego rozwiązania, będzie to można zrobić w krótkim czasie. UE jest gotowa znaleźć rozwiązanie - powiedziała Merkel.

Kanclerz Niemiec dodała, że nie będzie to wymagać ponownego otwarcia do negocjacji umowy ws. wyjścia (z UE), gdyż jest to kwestią, którą może uregulować tzw. deklaracja polityczna, określająca stosunki Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po brexicie.