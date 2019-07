Minister ds. brexitu: Twardy brexit? Ceny mogą wzrosnąć, ale nie robię zapasów

Barclay przyznał, że w przypadku twardego brexitu może dojść do wzrostu cen w sklepach i recesji na Wyspach. Dlatego urzędnicy otrzymali polecenie, by przyspieszyć przygotowania kraju na taką ewentualność.

- Nikt nie może wykluczyć niczego, co może zdarzyć się w przyszłości - powiedział Barclay w rozmowie ze Sky News.

- Pytanie brzmi czy robimy wszystko, co możemy, aby się przygotować i czy staramy się doprowadzić do przyjęcia umowy, a jeśli nie, jak przygotować się (na twardy brexit) w rozsądny i profesjonalny sposób? I to właśnie jest to, nad czym pracujemy bardzo ciężko - powiedział sekretarz ds. brexitu.

Barclay podkreślił, że jest zwolennikiem przyspieszenia przygotowań do twardego brexitu. Dodał, że przygotowuje kampanię informacyjną dla małych firm, aby pomóc im się przygotować na taki scenariusz, a także przygotowuje się do zwiększenia liczby urzędników pracujących nad przygotowaniami do twardego brexitu.

- Musimy posunąć plany (przygotowań do twardego brexitu - red.) naprzód i zapewnić się, że jesteśmy gotowi, ponieważ sądzę, że wasi (Sky News - red.) widzowie mają pełne prawo spytać trzy lata po głosowaniu za wyjściem (z UE), dlaczego rząd nie jest przygotowany - podkreślił Barclay.

Jednocześnie sekretarz ds. brexitu przyznał, że nie może zagwarantować, iż nie dojdzie do braku niektórych towarów na Wyspach, ani że ceny nie pójdą w górę, jeśli dojdzie do brexitu bez umowy.

Brytyjskie media informowały, że wiele osób gromadzi zapasy leków, papieru toaletowego i pieluch z obawy przed brakiem tych produktów po twardym brexicie.

Barclay zapewnił jednak, że on sam nie robi zapasów i apelował, by Brytyjczycy zachowali spokój. Podkreślił, że wielkie firmy "mają zespoły, które przygotowują się (na twardy brexit) od ponad dwóch lat".

- Ale lepiej wyjść z UE z umową - podsumował.