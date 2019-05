Zrelaksowana May wzywa następcę do szybkiego brexitu AFP

Brytyjska Premier Theresa May wezwała swojego następcę - ktokolwiek to będzie - do szybkiego wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale z umową. We wtorek May spotkała się z przywódcami Wspólnoty, kilka dni po ogłoszeniu rezygnacji.