Unijny negocjator ds. brexitu: UE zrobiła wszystko co możliwe

"Impas może być przełamany tylko w Wielkiej Brytanii. Nasze przygotowania do (brexitu) bez umowy są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - dodał Barnier sygnalizując, że UE nie jest już otwarta na żadne dalsze negocjacje z Londynem.





The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.