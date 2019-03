Rząd obiecuje miliardy, jeśli kraj uniknie twardego brexitu

Minister finansów Wielkiej Brytanii Philip Hammond obiecywał na forum Izby Gmin miliardy funtów na dodatkowe wydatki i cięcia podatkowe w sytuacji, gdy parlament znajdzie sposób na wyjście z impasu ws. brexitu i uchroni Wielką Brytanię przed twardym brexitem.

Hammond przekonywał parlamentarzystów, że będzie w stanie rozluźnić dyscyplinę budżetową, jeśli Izba Gmin uchroni kraj przed szokiem wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy.

Poniżej dalsza część artykułu

- Liczyłem, że zrobimy to we wtorek wieczór, ale wciąż jestem przekonany, że jesteśmy w stanie - jako parlament - zrobić to w ciągu nadchodzących tygodni - dodał. We wtorek wieczorem Izba Gmin po raz drugi odrzuciła umowę ws. brexitu wynegocjowaną przez Theresę May. W efekcie, na 15 dni przed dniem, w którym Wielka Brytania powinna opuścić UE (29 marca) Londynowi grozi nieuporządkowane wyjście z Unii, czyli tzw. twardy brexit.

- Wyjście z UE bez umowy będzie oznaczać poważne zakłócenia w krótkiej i średniej perspektywie czasowej i mniejszą gospodarkę długoterminowo w porównaniu do sytuacji, gdybyśmy wyszli z UE z umową - wyjaśnił Hammond, który ostrzegał przed wzrostem bezrobocia i cen oraz obniżką płac w przypadku twardego brexitu.

- To nie za tym głosowali Brytyjczycy w czerwcu 2016 r. - dodał.

W środę Izba Gmin odrzuciła możliwość twardego brexitu. W czwartek parlament ma głosować nad wnioskiem o zwrócenie się do UE z prośbą o przesunięcie daty brexitu, tak by dać Londynowi więcej czasu na negocjacje z UE. Zgodę na to będą musiały wyrazić wszystkie kraje Unii.

Hammond już w październiku 2018 r. obiecywał cięcia podatkowe w sytuacji, w której Izba Gmin poprze umowę ws. brexitu wynegocjowaną przez May.