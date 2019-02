Partia Pracy chce znów głosować nad umową ws. brexitu

Minister ds. brexitu w Gabinecie Cieni Jej Królewskiej Mości, Keir Starmer, w rozmowie z "Sunday Times" zapowiada, że Partia Pracy chce doprowadzić do jak najszybszego, ponownego głosowania w Izbie Gmin nad umową ws. brexitu wynegocjowaną przez Theresę May.

W głosowaniu z 15 stycznia Izba Gmin odrzuciła tę umowę większością 432 głosów (przy 202 głosach "za"). 29 stycznia parlament upoważnił May do podjęcia w Brukseli rozmów zmierzających do zmian w umowie dotyczących kwestii tzw. backstopu. W czwartek May prowadziła rozmowy w Brukseli w tej sprawie - ale nie doprowadziły one do żadnego przełomu. Obie strony zgodziły się jedynie, że rozmowy powinny być kontynuowane.

Jak pisze BBC w tym tygodniu May ma zwrócić się do parlamentarzystów z wnioskiem, by parlament ponownie głosował nad jej umową, jeśli do końca lutego nie uda jej się wynegocjować zmian w umowie z Brukselą. Przedstawiciele UE podkreślają, że umowa nie jest otwarta na negocjacje.

Jednak Starmer w rozmowie z "Sunday Times" przekonuje, że Partia Pracy chce znacznie szybciej doprowadzić do ponownego głosowania nad umową May. Przedstawiciel Partii Pracy zarzuca brytyjskiej premier, że ta "udaje, iż czyni postępy" w kwestii umowy.

Zdaniem ministra ds. brexitu w Gabinecie Cieni May chce doprowadzić do głosowania w Izbie Gmin dopiero po szczycie UE zaplanowanym na 21-22 marca - czyli na tydzień przed datą brexitu, dając wówczas parlamentarzystom do wyboru wynegocjowaną przez nią umowę w niezmienionym kształcie, lub wyjście z UE bez umowy.

- Nie możemy do tego dopuścić. Musi nadejść dzień, gdy parlament powie: dość tego - stwierdził Starmer.

Polityk Partii Pracy nazwał podejście May do kwestii brexitu "bezmyślnym". Według niego May ma "klapki na oczach" co doprowadziło do tego, że umowa May w styczniu została odrzucona ogromną większością w Izbie Gmin.

Partia Pracy chce ponownego głosowania nad umową do 26 lutego.

- Musimy zatrzymać tykający zegar. I chcemy to zrobić w tym tygodniu - podsumował Starmer.