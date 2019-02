Brexit: Wielka Brytania i Szwajcaria podpiszą umowę

Wielka Brytania i Szwajcaria podpiszą dziś umowę, aby kontynuować handel na preferencyjnych warunkach po brexicie. W ten sposób mają być chronione stosunki handlowe o wartości 32 mld funtów.

Formalne podpisanie umowy, w sprawie której wcześniej ogłoszono porozumienie, jest jednym z kilku kroków, jakie Wielka Brytania podjęła w celu zapewnienia, że wszystkie transakcje handlowe, z których obecnie korzysta jako członek UE, będą kontynuowane po tym, jak w przyszłym miesiącu opuści wspólnotę.

- Nie tylko pomoże to we wspieraniu miejsc pracy w całej Wielkiej Brytanii, ale będzie również solidną podstawą do budowania jeszcze silniejszych stosunków handlowych ze Szwajcarią po opuszczeniu UE - powiedział minister ds. handlu międzynarodowego Liam Fox.

Umowa to element strategii Szwajcarii, która polega na bezproblemowych stosunków handlowych z Wielką Brytanią, niezależnie od tego, czy Londyn opuści Unię Europejską zgodnie z porozumieniem.

Trwający od dłuższego czasu impas w negocjacjach będą próbowali rozwiązać dziś negocjatorzy. W Strasburgu spotkają się dziś Michel Barnier i Stephen Barclay.