Goldman Sachs: 35 proc. szans, że brexitu nie będzie

Goldman Sachs uważa, że istnieje 50 proc. prawdopodobieństwa, że premier Theresa May doprowadzi do ratyfikacji umowy brexitowej w Izbie Gmin - pisze Reuters.

Zdaniem analityków Goldman Sachs, jeżeli Izba Gmin nie przyjmie umowy brexitowej, wówczas parlamentarzyści w razie potrzeby zablokują tzw. twardy brexit.

Umowa ws. brexitu wynegocjowana przez May z UE została odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia większością 432 głosów ("za" było 202 parlamentarzystów). 29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do renegocjacji umowy, której celem jest zastąpienie mechanizmu backstopu zapisanego w umowie "alternatywnym rozwiązaniem".

Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca.

Zdaniem Goldman Sachs szansa na twardy brexit wynosi jedynie 15 proc. Większa jest szansa, że do brexitu w ogóle nie dojdzie - Goldman Sachs szacuje ją na 35 proc.

"Istnieje większość w Izbie Gmin, która chce uniknąć brexitu 'bez umowy', ale nie istnieje większość w Izbie Gmin, która wspiera drugie referendum (ws. brexitu) (przynajmniej nie na tym etapie)" - pisze Goldman Sachs w nocie do swoich klientów.