Szef MSZ Niemiec chciałby, aby Londyn zrezygnował z brexitu

Szef niemieckiego MSZ Heiko Maas w wywiadzie dla prasy wydawanej przez koncern medialny Funke Mediengruppe przyznał, że choć chciałby "odejścia od brexitu" (ang. exit from brexit) to jednak uważa, że takie rozwiązanie jest "skrajnie nieprawdopodobne".

Maas stwierdził jednocześnie, że porozumienie ws. brexitu wynegocjowane przez Theresę May z UE, które 15 stycznia zostało odrzucone przez Izbę Gmin, nie może być renegocjowane (29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do szukania alternatywnego rozwiązania, którym można byłoby zastąpić zapisany w umowie mechanizm backstopu).

Szef MSZ Niemiec dodał, że jedyną ścieżką prowadzącą do uniknięcia tzw. twardego brexitu jest zaakceptowanie obecnej umowy. Brak umowy do 29 marca, gdy Wielka Brytania powinna formalnie opuścić UE, będzie oznaczał tzw. twardy brexit - czyli zerwanie niemal wszystkich relacji łączących dotychczas Wielką Brytanię z Unią.

Maas odrzucił wezwania brytyjskiego rządu do poczynienia przez UE ustępstw, które pozwoliłyby na przyjęcie umowy przez Izbę Gmin.

- Porozumienie, które wynegocjowaliśmy, już jest kompromisem - szczególnie jeśli chodzi o Irlandię Północną. Nie może być twardej granicy między Irlandią (a Wielką Brytanią). Nie możemy ryzykować ponownego rozpalenia konfliktu w Irlandii Północnej - stwierdził szef MSZ Niemiec.

Maas stwierdził jednocześnie, że rozwiązaniem, którego chciałby najbardziej jest takie, w którym Londyn rezygnuje z brexitu.

- Ale nie powinniśmy mieć złudzeń co do tego. Prawdopodobieństwo odejścia od brexitu jest niezwykle niskie - dodał.