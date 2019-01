Wielka Brytania jak Rzeczpospolita szlachecka

Wszystko wskazuje na to, że Izba Gmin dziś w nocy odrzuci porozumienie rozwodowe z Unią negocjowane przez przeszło dwa lata przez Theresę May. Mimo to premier najprawdopodobniej przetrwa to upokorzenie. O ile bowiem w brytyjskim parlamencie jest zdecydowana większość przeciw proponowanemu przez szefową rządu scenariuszowi Brexitu, to już takiej większości nie ma na rzecz przedterminowych wyborów: zbyt wielu posłów Partii Konserwatywnej obawia się, że zakończyłoby to ich karierę polityczną.

Ale mimo to May jest już właściwie tylko premierem malowanym. To nie ona, ale Westminster narzuca teraz agendę brytyjskiej polityki. W trakcie wtorkowej debaty parlament będzie głosował nad długą listą poprawek do umowy rozwodowej, z których bardzo wiele, jeśli zostanie przyjęta, wywróci do góry nogami ustalenie z Brukselą.

Ale nawet, jeśli do tego nie dojdzie, to także pod dyktando parlamentu May będzie miała trzy dni, a więc do najbliższego piątku, aby przedstawić „plan B” czyli alternatywny pomysł na Brexit. Ponieważ takiego scenariusza nie ma a jednocześnie Wielka Brytania nie jest gotowa na wyjście z Unii jak to zaplanowano już za 74 dni, Izba Gmin najprawdopodobniej wystąpi do Brukseli o przedłużenie do lata negocjacji.

Wszystko to stwarza wrażenie przypadkowości, chaosu, podejmowania niespójnych decyzji, które przecież będą rozstrzygały o przyszłości Wielkiej Brytanii na dziesięciolecia. Jak w dawnej Rzeczpospolitej propozycja jednego posła, jeśli znajdzie posłuch u większości deputowanych, może przekierować kraj w tą czy inną stronę.

W XVIII wieku znakomity z tego użytek robiła carska Rosja. Dziś Kreml nie ma co prawda takich wpływów w Wielkiej Brytanii jak miał w dawnej Rzeczpospolitej, ale przecież będzie próbował poprzez „zaprzyjaźnionych” deputowanych skorzystać z tej wyjątkowej okazji i jak najbardziej osłabić Zachód.

W poniedziałek próbując rzutem na taśmę przekonać deputowanych do umowy rozwodowej, May zarysowała wizję królestwa, z którego wychodzi tak Szkocja jak i Irlandia Północna a wpływy królewskiej mości ograniczają się do Londynu i okolic. Oby to proroctwo nie okazało się prawdziwe.

