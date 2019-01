Wielka Brytania: Urzędnicy mają być gotowi na wybory

Theresa May będzie w piątek popołudniu rozmawiać telefonicznie z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem.

Rzecznik KE poinformował, że do rozmowy dojdzie na prośbę May.

Poniżej dalsza część artykułu

Tymczasem - jak podaje "The Independent" - szef brytyjskiej służby cywilnej, sir Mark Sedwill, nakazał dyrektorom podległym sobie departamentów przygotowywać się na ewentualność przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

May wcześniej wielokrotnie zapewniała, że w Wielkiej Brytanii nie dojdzie do wyborów przed 2022 rokiem, ponieważ "byłaby to najgorsza rzecz, jaką można zrobić", która "wprowadziłaby chaos, kiedy kraj potrzebuje pewności".

W środę Izba Gmin odrzuciła wniosek o wotum nieufności dla May zgłoszony przez lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna.

Dzień wcześniej Izba Gmin odrzuciła wynegocjowaną przez May umowę ws. brexitu, przeciwko której zagłosowało aż 435 parlamentarzystów (za było 202). W ostatnich dwóch dniach trwały konsultacje May i ministrów jej rządu z opozycją, przed przedstawieniem przez brytyjską premier "planu B" ws. brexitu, który szefowa rządu ma przekazać Izbie Gmin w poniedziałek.

"Daily Mail" opisuje tymczasem, że Sedwill nakazał przygotowywanie się podległym sobie urzędnikom do przyspieszonych wyborów.

W mijającym tygodniu szef służby cywilnej miał spotkać się z przedstawicielami rządu - już po porażce May we wtorkowym głosowaniu.