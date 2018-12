Media: May chce wznowić negocjacje z Brukselą

Premier Theresa May miała poinformować najbliższych współpracowników, że będzie starać się o zmiany w zapisach umowy regulującej kwestie brexitu wynegocjowanej z UE ws. tzw. backstopu - informuje brytyjski "New Statesman".

Backstop to określenie przyjęte dla rozwiązania, zgodnie z którym Wielka Brytania po wyjściu z UE pozostanie częścią unii celnej, tak aby między Irlandią Północną a Irlandią nie powstała regularna granica celna. Rozwiązaniu temu sprzeciwia się wielu polityków Partii Konserwatywnej, którzy z tego powodu mieliby głosować przeciwko umowie May w Izbie Gmin. W związku z prawdopodobną porażką w głosowaniu, May - jak podają Bloomberg i BBC - odwoła głosowanie nad wynegocjowaną przez siebie umową w parlamencie. Głosowanie to miało odbyć się 11 grudnia.

Tymczasem "The Independent" podaje, że szef brytyjskiego zespołu negocjującego warunki brexitu, Olly Robbins, był widziany na dworcu kolejowym w stolicy Belgii. Spekuluje się, że Robbins przyjechał do Brukseli, by wznowić negocjacje.

Po przyjęciu przez Radę Europejską porozumienia ws. brexitu wynegocjowanego przez Theresę May, przewodniczący KE Jean-Claude Juncker mówił, że jest to "najlepsze porozumienie" i "jedyne możliwe porozumienie".

Stwierdzenie to powtórzył w poniedziałek premier Irlandii, Leo Varadkar. Jak stwierdził szef irlandzkiego rządu "nie jest możliwe ponowne otwarcie jakiejkolwiek kwestii regulowanej w porozumieniu, bez ponownego otwarcia wszystkich kwestii".

Varadkar dodał, że porozumienie nie może być w żaden istotny sposób zmienione".

Premier Irlandii zadeklarował natomiast gotowość do publicznego wyjaśnienia co znajduje się w porozumieniu wynegocjowanym przez May, gdyby miało jej to pomóc w znalezieniu poparcia dla porozumienia w Izbie Gmin.