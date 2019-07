Polityka szybkiego ruchu

Najlepiej byłoby oczywiście za przejazd nie płacić w ogóle. Ale nawet w dużo bogatszych krajach, gdzie jeszcze taki przywilej obowiązuje, jak np. w Niemczech, czas darmowych przejazdów się kończy. Sprawa jest prosta – budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej pochłania wielkie pieniądze, po które państwo sięgnie tak czy inaczej, czy to podnosząc podatki zawarte w paliwie, czy też właśnie przez opłaty drogowe. Lepiej więc, by na szybkie drogi składali się głównie ci, którzy z nich korzystają, a nie wszyscy, nawet tacy, którzy do tej pory autostradą nie przejechali nawet kilometra.

Mamy więc bramki, które tworzą korki i – co za tym idzie – społeczne niezadowolenie, oraz około 900 km dróg, na których bramek nie ma, choć być powinny. Są darmowe, co z punktu widzenia kierowców jest dobrą wiadomością, ale nie przynoszą państwu zaplanowanych wpływów. Jeśli przyjąć szacunki Instytutu Sobieskiego, przyjmując najniższą stawkę 10 gr za kilometr, jaka obowiązuje na trasach w zarządzie GDDKiA, rocznie tracimy 350–500 mln zł tylko od aut osobowych. To pieniądze, za które można by zbudować plus minus 10 km autostrady czy ok. 15 km trasy ekspresowej.