Brytyjska stolica homarów drży przed bezumownym brexitem

Rybołówstwo pozostaje wciąż sporną kwestią w rozmowach handlowych po brexicie, ale nawet jeśli umowa zostanie zawarta, handel przez kanał La Manche nie będzie tak płynny, jak jest teraz. Tymczasem ponad 80 proc. krabów i homarów z East Yorkshire jest sprzedawanych do krajów Unii Europejskiej.

Kosze do połowu homarów w porcie Hastings

„Koszt wszystkiego wzrosną wraz ze wszystkimi dodatkowymi opłatami, które przedsiębiorstwa będą musiały płacić za towary przewożone w obu kierunkach" - twierdzi Jo Ackers, sekretarz firmy w jednej z największych hurtowni skorupiaków w Bridlington. Jej zdaniem cła na homary w wysokości 8 proc. i na kraby w wysokości 7,5 proc. sprzedawane do krajów UE mocno uderzą po kieszeni i rybaków i eksporterów. Ackers wraz z mężem prowadzi w Bridlington Independent Shellfish Cooperative, zrzeszającą 31 statków i zajmującą się sprzedażą świeżych skorupiaków takich jak homary, kraby i ślimaki trąbiki.

Owoce może osiągają najwyższe ceny, jeśli są bardzo świeże. Im szybciej trafią do odbiorcy tym lepsza cena dla rybaków. Brexit bez umowy sprawi, że nie będzie szans na eksport żywych skorupiaków. Producenci obawiają się nie tylko nowych stawek celnych, ale także wyższych podatków w przyszłym roku. Poza tym także wyższych kosztów pracy i materiałów. Najgorsze jednak będzie dla nich, jeśli stracą dotychczasowych odbiorców i rynki zbytu, które wobec trudności angielskich rybaków będą zmuszeni do szukania innych dostawców. Dla rybaków z Yorkshire może to oznaczać utratę źródła utrzymania.