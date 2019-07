Eksodus urzędników od Brexitu wzbudza obawy biznesu

Brytyjscy przedsiębiorcy obawiają się, że odejścia kolejnych kluczowych urzędników sprawią, że kraj będzie źle przygotowany do wyjścia z Unii.

Dla brytyjskich przedsiębiorców Brexit to przede wszystkim brak pewności co do przyszłości i konieczność czynienia kosztownych przygotowań. W wygładzaniu fałd miał pomagać biznesowi (i Brytyjczykom) specjalny departament w rządzie Jej Królewskiej Mości, w którym fachowi urzędnicy pracują nad odpowiednią koordynacją wszystkich działań i przepisów. Kolejne odejścia urzędników z departamentu wzbudzają jednak coraz więcej obaw przedsiębiorców. Departament traci jednak pracowników. Serwisowi Politico udało się potwierdzić właśnie odejście kolejnych dwóch wyższych urzędników odpowiedzialnych za Brexit. Cecilia Malmström: twardy brexit oznacza nieuchronne cła Poniżej dalsza część artykułu

Dla przedstawicieli biznesu oznacza to, że rząd będzie w jeszcze większym stopniu borykał się z przeciwnościami w próbie koordynowania przygotowań do opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia. A rząd powinien coś z tym zrobić.

- Rząd musi teraz ożywić przygotowania do brexitu bez porozumienia zarówno od strony agencji publicznych, jak i sektora prywatnego. A będzie to trudne, jeżeli nadal będzie tracić ekspertów – powiedział Politico Craig Beaumont z Federation of Small Business. Huber A. Janiszewski: Ile kosztuje brexit

Czasu nie jest wiele, gdyż jeden z najpoważniejszych kandydatów na nowego premiera, Boris Johnson zadeklarował, że Wielka Brytania opuści UE niezależnie od tego czy będzie porozumienie czy nie już 31 października.

Przygotowania od strony rządowej mogą być utrudnione, gdyż najnowsze odejścia z publicznych instytucji koordynujących Brexit są tylko jednymi z wielu. Od 29 marca (pierwotnej daty Brexitu) odeszło już lub zadeklarowało odejście wielu wysoko postawionych urzędników odpowiedzialnych za przygotowania.

Kolejnym problemem, z którym mierzyć muszą się firmy jest kwestia możliwych problemów związanych z opuszczeniem Unii bez porozumienia. Wiele przedsiębiorstw gromadziło zapasy na 29 marca, co wiązało się z wysokimi kosztami. Kiedy do Brexitu w tym terminie nie doszło, firmy które tych zapasów nie gromadziły wyszły na tym lepiej niż te, które posłuchały ostrzeżeń. Wiele, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, może teraz nie zdecydować się na przygotowania w nadziei na to, że do twardego Brexitu jednak nie dojdzie. Te kwestie nakładają się na odejścia urzędników, bo organizacje przedsiębiorców tracą kontakty i kanały komunikacji, które udało się wyrobić w trakcie przygotowań do pierwotnego terminu opuszczenia Unii.

Przedstawiciele rządu uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą i wszystko jest w porządku.