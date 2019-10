Zniszczony sweter i gitara Kurta Cobaina na aukcji. Cena będzie kosmiczna

Amerykański dom aukcyjny Julien's zapowiedział jedną z najważniejszych aukcji w tym roku dla miłośników rock 'n' rolla. Fani będą mogli zdobyć jedne z najcenniejszych przedmiotów należących niegdyś do słynnego wokalisty i gitarzysty zespołu Nirvana, Kurta Cobaina.

Na aukcji znajdzie się stworzona specjalnie na potrzeby Cobaina leworęczna gitara modelu Fender Mustang w turkusowym kolorze. Muzyk grał na niej w trakcie słynnej trasy koncertowej promującej ostatni album studyjny Nirvany In Utero w 1993 r. i w pierwszych tygodniach 1994 r., a więc tuż przed swoją śmiercią (Cobain zginął w kwietniu 1994 r.). Instrument można było oglądać przez ostatnie kilka lat na wystawie Rock And Roll Hall Of Fame w Cleveland. Dom aukcyjny zakłada, że gitara zostanie sprzedana nawet za 300-500 tys. dol., czyli blisko 2 mln zł.