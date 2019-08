Urlop w kraju z wielkimi wymaganiami. Z psem, kotem i blisko do Lidla

– W tym sezonie zachcianki turystów znów zaskakują polskich hotelarzy - mówi Agnieszka Wirkowska, szefowa marketingu w Noclegi.pl. Po pierwsze chcemy mieć wszędzie blisko. Jeśli jedziemy nad morze, to najczęściej pytamy o odległość do plaży — to jest zupełnie zrozumiałe, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że sprzęt polskiego plażowicza z parawanem i parasolem naprawdę waży ponad 10 kilo. Są jednak tacy, którzy pytają o to, jak daleko od obiektu znajduje się najbliższy Lidl czy Biedronka i od tego uzależniają wybór miejsca noclegowego.

Stewia i dieta pegańska

Najczęstsze zapytania dotyczą wyżywienia i w tym wypadku mamy coraz więcej wymagań – chcemy mieć do słodzenia stewię lub ksylitol, na szwedzkim stole pieczywo bezglutenowe, wegańskie wędliny i pasztety, certyfikowane ekologiczne sery i dżemy. W hotelowej restauracji oczekujemy potraw przygotowanych z wymaganiami modnych diet – hitem lata 2019 jest dieta pegańska (miks wegańskiej i paleo). Jest ona mniej restrykcyjna niż wegańska. Duży nacisk kładziony jest na warzywa i owoce i dopuszcza się także spożycie niewielkich do umiarkowanych ilości mięsa, niektórych ryb, orzechów, nasion i wybranych roślin strączkowych. Podstawową grupą pokarmową dla diety pegan są warzywa i owoce – powinny one stanowić 75 proc. całkowitego spożycia. W tej diecie wybierane są warzywa o niskim indeksie glikemicznym. Na diecie pegańskiej odradza się jedzenie większości ziaren i roślin strączkowych ze względu na ich potencjał do wpływania na poziom cukru we krwi, niektóre bezglutenowe produkty pełnoziarniste i rośliny strączkowe są dozwolone w ograniczonych ilościach, np. czarny ryż, komosa ryżowa, owies, soczewica, ciecierzyca, czarna fasola. Można jeść mięso, ryby i jaja, ale ważne, by pochodziły z dobrych źródeł, najlepiej ekologicznych hodowli.

Zawsze latem problemem jest zabranie ze sobą zwierzęcia, które źle zniosłoby pobyt w hotelu. Zresztą koszt umieszczenia zwierzaka jest niemały — w przypadku psa jest to 40-50 złotych dziennie, kota 30-40 złotych, a chomika czy świnki morskiej przynajmniej 20 złotych. To ceny za pobyt z wyżywieniem. Jeśli dochodzi do tego jeszcze podawanie jakichkolwiek leków, to cena rośnie o 5 złotych za dobę. Tyle że z roku na rok powiększa się oferta pensjonatów przyjmujących gości z pasami i kotami.

— Ale mieliśmy też zapytanie do obiektu noclegowego o to, czy gość może przyjechać z dwoma terrariami - z afrykańskim ślimakiem olbrzymim oraz z modliszkami, ponieważ nie ma z kim ich zostawić — mówi Agnieszka Wirkowska. W tej sytuacji nikogo nie powinno dziwić, że na pomorskim kempingu zdarzył się turysta odpoczywającymi z dwoma wężami boa. Tylko rodzina czeskich turystów była bardzo zaskoczona, kiedy znalazła kilkumetrowego dusiciela na swoim posłaniu, bo gad wymknął się z namiotu właściciela.

Coraz silniejszy jest też trend eko. Polacy często proszą o pościel z organicznego lnu albo sprzątanie pokoju i pranie bez udziału środków chemicznych. Wtedy łazienki czyszczone są przy pomocy sody i octu – na którego zapach z kolei skarżą się inni klienci...

— Są też sytuacje rzadkie, ale bardzo nieprzyjemne: jedna z turystek po dwutygodniowym pobycie i na dzień przed wyjazdem zaczęła narzekać, że apartament, który sama sobie wybrała jej się nie podoba i próbowała przekonać właściciela, że osoba, z którą spędzała urlop jest niepełnosprawna, chcąc wymusić darmowy pobyt — ujawnia Agnieszka Wirkowska.

Pomysłów na wyłudzenie pieniędzy jest zresztą więcej. Coraz więcej jest chociażby osób, które chcą zamienić swoją popularność w social media na rabat lub darmowy pobyt. Nazywają się infuencerami już od 500 followersów na Instagramie.