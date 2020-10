Okrągły stół Łukaszenki w więzieniu KGB

– Psychologicznie to nie był łatwy krok dla niego. To przełomowy moment dla Białorusi, ponieważ demonstruje, że nie może zachować swojej władzy – tak jak robił to dotychczas. Jest zależny od tego, co się dzieje na białoruskich ulicach, ale też jest zależny od Moskwy. To mogła być inicjatywa Kremla, część planu Rosji – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksander Milinkiewicz, weteran białoruskiego ruchu demokratycznego i rywal Łukaszenki w wyborach prezydenckich 2006 roku. Jak twierdzi, rozmówców Łukaszenki w więzieniu dobrano nieprzypadkowo. Za stołem z dyktatorem usadzono m.in. byłego prezesa Biełgazprombanku (należy do rosyjskiego Gazpromu) Wiktara Babarykę oraz jego syna Eduarda. Była tam też aresztowana członkini prezydium Rady Koordynacyjnej, prawniczka Lilia Własowa. To Babaryka latem był uważany za głównego rywala Łukaszenki, a nawet zebrał najwięcej podpisów ze wszystkich demokratycznych kandydatów w historii białoruskich wyborów (ponad 400 tys.). Najpierw został zatrzymany, a później wyeliminowany z wyborów 9 sierpnia. Wtedy jego sztab na czele z Marią Kalesnikową (również jest w więzieniu) stał się sztabem Swiatłany Cichanouskiej.