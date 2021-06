Dyktator czeka na przeprosiny

Z relacji Naszej Niwy wynika, że ci, co odwiedzali więźniów politycznych i składali takie propozycje, przedstawiali się jako pracownicy Czerwonego Krzyża. Jednak międzynarodowa organizacja sprostowała, że nie ma dostępu do osób, które znajdują się za kratami na Białorusi.

– Do nas również docierają informacje o tym. W przeszłości już zdarzały się sytuacje, gdy ludzi wręcz zmuszano do zwracania się z prośbą o ułaskawienie do Łukaszenki. Było to po wyborach prezydenckich w 2010 roku [do więzienia trafili wtedy wszyscy opozycyjni kandydaci – przyp. red.] – mówi „Rzeczpospolitej" Waliancin Stefanowicz, znany białoruski prawnik i wiceszef „Wiosny". – Opowiadamy się za szeroką amnestią, na podstawie której powinni uwolnić wszystkich więźniów politycznych bez wyjątku. Bo dobrowolne przyznanie się do winy i przeprosiny w przypadku większości z tych ludzi nie wschodzą w grę. Siedzą w więzieniu za swoje przekonania – dodaje. Przypomina jednak, że wyroki polityczne zapadają w białoruskich sądach niemal codziennie.