Wyspa Łukaszenki

Tysiące Białorusinów w niemal trzydziestu miastach kraju ustawiły się w niedziele w długie kolejki, by postawić swój podpis i umożliwić opozycyjnym kandydatom udział w prezydenckich wyborach 9 sierpnia. Wszystko pod pilną obserwacją funkcjonariuszy białoruskich służb bezpieczeństwa, którzy tropią i wyłapują każdego, kto potrafi mówić do mikrofonu i porywać tłumy.

Podobnie brzmiał przed swoim zatrzymaniem popularny bloger Siarhej Cichanouski, który porwał tłumy dzięki swojemu kanałowi na YouTubie „Strana dla żyzni" (Państwo do życia). Od roku nagłaśniał problemy zwykłych ludzi na prowincji. On nie został dopuszczony, więc na prezydenta startuje jego żona Swiatłana. Po aresztowaniu jej męża 29 maja w Grodnie w całym kraju trwa polowanie na ludzi z jej sztabu wyborczego.

– Zachód w tej kampanii wyborczej nie istnieje, to starcie Łukaszenki z Rosją. Moskwa starannie przygotowywała grunt. Najpierw uderzyła ropą, ucięła dotacje i osłabiła gospodarkę kraju. To dlatego prezydent Białorusi zachowuje się tak nerwowo – twierdzi Jurij Caryk, politolog z mińskiego Centrum Badań Strategicznych i Polityki Zagranicznej, były analityk w administracji Łukaszenki.

W piątek wieczorem do portu w Kłajpedzie dotarł tankowiec z 77 tys. ton amerykańskiej ropy naftowej, która stamtąd drogą kolejową pojechała do białoruskiej rafinerii w Nowopołocku. Zarządzająca rafineriami korporacja Biełnieftiechim pochwaliła się nawet, że to już 12 dostawa z „alternatywnych źródeł" w tym roku. Dość powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z rokiem ubiegłym import rosyjskiego surowca na Białoruś zmniejszył się o niemal 60 proc.

– Nie potrafili się dogadać, ponieważ Rosja wykorzystuje swoje surowce do realizacji celów politycznych. Tu nie chodziło o pieniądze – mówi „Rzeczpospolitej" Jarosław Romańczuk, znany białoruski ekonomista i kandydat na prezydenta w 2010 roku. Twierdzi, że tegoroczna kampania wyborcza nie pokrzyżuje współpracy Białorusi z Zachodem, jeżeli „nikt nie umrze". – Jedyne, czego się obawia Łukaszenko, to gwałtowny wzrost bezrobocia po pandemii, co mogłoby doprowadzić do ulicznych protestów – dodaje.