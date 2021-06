Białoruś: Opozycjonista przebił sobie gardło na sali sądowej

Sciapan Łatypau siedzi za kratami od września. Jest mieszkańcem najbardziej opozycyjnego w Mińsku Placu Zmian. To tam zamaskowani sprawcy skatowali w listopadzie malarza Ramana Bandarenkę.

We wtorek Łatypau stanął przed mińskim sądem. W pewnym momencie wyciągnął z teczki z dokumentami jakiś przedmiot (niezależne białoruskie media piszą, że był to długopis) i wbił go sobie w szyję.

Wcześniej poskarżył się na "nieznośne tortury" oraz oświadczył, że funkcjonariusze MSW grozili sprawami karnymi wobec jego bliskich, a nawet sąsiadów, jeżeli nie przyzna się do winy.

Mężczyzna trafił do szpitala, a sędzia ogłosił przerwę w rozprawie.

Białoruscy lekarze twierdzą, że stan Łatypowa jest "stabilny".