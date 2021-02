Przemyt papierosów z Białorusi kierowany przez reżim Łukaszenki

Zdaniem niezależnych białoruskich i rosyjskich dziennikarzy śledczych (Biełsat TV, naviny.by, proekt.media) istotną częścią imperium finansowego prezydenta Aleksandra Łukaszenki jest przemysł tytoniowy. Z dziennikarskiego śledztwa, którego wyniki dziennikarze umieścili w internecie, wynika, że białoruskie papierosy na gigantyczną skalę są przemycane do Rosji i na zachód Europy. Do Rosji samolotami, do UE głównie ciężarówkami, ale także w zaplombowanych wagonach towarowych należących do przedsiębiorstw państwowych. Cały proceder ma kontrolować białoruska administracja.