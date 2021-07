Prezydent Biden spotkał się w Białym Domu z Cichanouską

- Przekazałem prezydentowi nasze przesłanie, że walka na Białorusi nie ma charakteru geopolitycznego. To jest nasza walka z przemocą, z bezprawiem - mówiła Cichanouska. Wyraziła nadzieję, że „Stany Zjednoczone będą teraz i później, po nowych wyborach, z Białorusinami”.

Biden udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania. „Stany Zjednoczone wspierają Białorusinów w ich dążeniu do demokracji i powszechnych praw człowieka” - napisał.

W odpowiedzi Cichanouska podziękowała Bidenowi za „mocny znak solidarności z milionami nieustraszonych Białorusinów, którzy pokojowo walczą o swoją wolność”. „Dziś Białoruś znajduje się na pierwszej linii walki między demokracją a autokracją. Świat stoi z nami” - podkreśliła.

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp