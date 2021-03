Dzień Wolności Białorusi. Polakom grozi łagier

Słowa solidarności z Białorusią płyną dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych i wielu europejskich stolic. Obchodzony co roku przez Białorusinów „Dzień Wolności” nawiązuje do 25 marca 1918 roku gdy Białoruska Republika Ludowa ogłosiła niepodległość. Nie przetrwała, została spacyfikowana przez bolszewików. Od ponad ćwierćwiecza dzień tej kojarzy z antyreżimowymi protestami na Białorusi. Ale w tym roku „Dzień Wolności” ma dla Białorusinów szczególne znaczenie. Po kolejnych sfałszowanych wyborach 9 sierpnia w kraju doszło do bezprecedensowych demonstracji, od miesięcy Białoruś przeżywa represje na niespotykaną dotychczas skalę.

Obrońcy praw człowieka szacują, że za kratami obecnie przebywa około 300 przeciwników reżimu. Ofiarami represji padli też działacze Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez władze w Mińsku. Białoruskie służby aresztowały szefową ZPB Andżelikę Borys oraz członka zarządu głównego ZPB i znanego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Wcześniej aresztowana została szefowa polskiej szkoły społecznej w Brześciu Anna Paniszewa.

Białoruska prokuratura ogłosiła w czwartek wszczęcie sprawy karnej, działacze mniejszości polskiej są oskarżani o „podżeganie do nienawiści”. Grozi im nawet 12 lat łagrów.