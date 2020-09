Odnalazła się Maria Kolesnikowa

Poinformowała o tym na Twitterze dziennikarka Hanna Liubakowa.

Kolesnikowa ma się znajdować w areszcie śledczym przy ul. Wołodarskiego w Mińsku.

Ojciec porwanej opozycjonistki otrzymał telefon, poinformowano go, gdzie córka przebywa oraz że może przynieść do aresztu paczkę z jej rzeczami osobistymi.

