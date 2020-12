Nowe covidowe zakazy w Polsce. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

Jak czytamy w dokumencie, od 31 grudnia 2020 r. od godziny 19. do 1 stycznia 2021 r. do godziny 6. przemieszczanie się na obszarze kraju jest możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Podczas ferii osoby do 16. roku życia prawie nie będą wychodzić z domu - do 17 stycznia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 będą one mogły przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem jest przemieszczanie się w celu dotarcie do szkoły, placówki oświatowej, miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i miejsca realizacji tej nauki.

Do 17 stycznia obowiązuje zakaz działalności dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach czy w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Zamknięte będą baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, także z nielicznymi wyjątkami.

Organizowanie zgromadzeń będzie zakazane do 17 stycznia, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Przy czym maksymalna liczba uczestników i w takim wypadku nie może być większa niż 5 i wszyscy są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Do odwołania zakazane są imprezy, spotkania i zebrania niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych oraz imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu osób nie wlicza się organizatora imprezy lub spotkania oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących lub gospodarujących, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.