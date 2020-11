Od 25 listopada nowe zakazy lotów - jest rządowe rozporządzenie

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania Armenia, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia i USA - to kraje, z których nie będzie można przybyć do Polski na pokładzie samolotu. Ich wykaz zawiera najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, opublikowane dziś w Dzienniku Ustaw pod poz. 2069.

Zakaz lotów z terytorium USA nie obejmuje lotów z lotnisk w dwóch stanach: Nowy Jork i Illinois. To oznacza, że do Polski wciąż można przylecieć z Chicago i Nowego Jorku. W stosunku do poprzedniego wykazu z 6 listopada, w najnowszym nie ma już Argentyny, Libanu i Kostaryki, pojawiły się natomiast Kosowo i Serbia.