Koronawirus: Ograniczenia w przemieszczaniu się na święta? Rzecznik rządu komentuje

W rozmowie z Onetem Piotr Müller zapewniał, że to na razie tylko teoretyczna możliwość.

- Planujemy wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny dla takich osób. Wiemy, że wszystkiego nie da się zadekretować i to są trudne decyzje, ale informujemy o tym już teraz po to, by można się było przygotować. Apelujemy o racjonalne planowanie podróży świątecznych - mówił.