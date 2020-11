- Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia. To czas, w którym rodziny się spotykają, dlatego już teraz chcę zaapelować żeby były to spotkania małych rodzin. Spotkania osób, z którymi mieszkamy. Apeluję żeby nie przemieszczać się między miastami. To od naszej dyscypliny zależy jak ostre będą musiały być restrykcje potem - mówił Mateusz Morawiecki.

