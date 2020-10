Koronawirus: Jak odebrać przesyłkę poleconą, kiedy ma się kwarantannę?

Poczta Polska oferuje usługę "przechowania przesyłki" awizowanej, umożliwiającą uzyskanie dodatkowego czasu na jej odbiór. Czas ten jest na tyle długi (14 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu odbioru przesyłki), by umożliwić odbiór przesyłki po odbyciu przewidzianej przepisami kwarantanny trwającej 10 dni.

Usługa dedykowana jest do awizowanych przesyłek nierejestrowanych (np. listy zwykłe niemieszczące się do skrzynki) i przesyłek rejestrowanych (np.: listy polecone, paczki), z wyłączeniem paczek nadanych w specjalnych trybach (kpc, kpa etc.), produktów szybko psujących się i usług: Pocztex, Paczki+, PACZKI24, PACZKI48.