Koronawirus: zakrywanie twarzy to obowiązek, nie zalecenie

Każdego dnia w Polsce przybywa ok. 300 kolejnych zakażonych koronawirusem. Tymczasem po kolejnych etapach odmrażania gospodarki samodyscyplina obywateli spada. W sklepach, autobusach i tramwajach coraz częściej spotkać można ludzi bez maseczki.

Za brak maseczki można dostać mandat w wysokości 500 zł. Ale to nie wszystko. Sprawa może też trafić do sanepidu, a ten może wymierzyć karę (administracyjną) nawet do 30 tys. zł.