Nowe rozporządzenie covidowe. Co się zmieni?

Przedłużeniu do 28 marca 2021 r. ulegną obostrzenia dotyczące przemieszczania się w transporcie kolejowym w związku z przekroczeniem granicy. Podobnie przepisy dotyczące obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny dla podróżujących za granicę będą obowiązywać dłużej.

Zgodnie z nowymi regulacjami siłownie, centra fitness, miejsca do tańczenia i aquaparki pozostaną nieczynne do ostatniej niedzieli marca.

Również obostrzenia wobec hoteli pozostaną w mocy na dłużej. Nadal będą mogły przyjmować gości z warunkiem zachowania połowy obłożenia dostępnych miejsc i innych obostrzeń sanitarnych. Na poluzowanie restrykcji nie mogą liczyć również restauracje, które wciąż mogą działać jedynie w formie przygotowywania posiłków na zewnątrz.

To samo tyczy się kin, filharmonii czy teatrów, które na dotychczasowych zasadach będą działać do 28 marca. Oznacza to, że podczas wydarzeń jedynie połowa miejsc siedzących będzie dostępna dla zainteresowanych. Limity osób korzystających z bibliotek także pozostaną utrzymane.

W dotychczasowym reżimie sanitarnym są zmuszeni świadczyć usługi fryzjerzy, kosmetyczki i tatuatorzy.