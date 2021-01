Kiedy kończy się izolacja po zakażeniu covid-19

O standardach hospitalizacji pacjenta zakażonego covid-19 stanowią również postanowienia ogólne do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. ws. standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Regulacje wskazują, że pacjent u którego ustąpią przyczyny hospitalizacji, jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu, kierowany do izolacji albo izolacji w warunkach domowych, bądź do leczenia szpitalnego.