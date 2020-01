Bartosz Bielenia wśród gwiazd jutra

W oczach jurorów uznanie zyskała jego kreacja w „Bożym Ciele” Jana Komasy. Swój wybór uzasadnili oni następująco: „Grzesznik i święty. Diabeł i anioł. Jeśli uważacie, że te przeciwieństwa nie mogą się spotkać w jednym człowieku, musicie to jeszcze przemyśleć. Dzięki Bartoszowi Bieleni zrozumiecie, że to możliwe. W 'Bożym ciele' z olbrzymim talentem kroczy on ścieżkami szaleństwa i odkupienia. I sprawia, że chcesz mu w tej drodze towarzyszyć. Niesie na swoich ramionach cały film. Jak opisać jego talent? To chyba niemożliwe. Nazwijmy go magią”.

