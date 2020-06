Złe czasy dla banków. Mogą zacząć upadać

Obecny kryzys może wywierać presję na konsolidację w polskim sektorze bankowym – ocenia Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Banki polskie znalazły się w bezprecedensowej sytuacji. Z jednej strony wyższy koszt ryzyka, bardzo duży spadek dochodów. Być może będzie to kolejna presja do jakiejś konsolidacji w sektorze. Natomiast miejmy nadzieję, że nie będzie to bodziec, żeby ograniczać kredytowani – ocenił Borys podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

