Bank Anglii będzie kupował obligacje od rządu AFP

Brytyjski rząd i Bank Anglii porozumiały się co do uruchomienia mechanizmu pozwalającego na kupowanie przez bank centralny długu bezpośrednio od rządu. Ma on być jedynie wykorzystywany tymczasowo, jeżeli zawirowania na rynku obligacji będą zbyt duże. Wszystkie pożyczone w ten sposób pieniądze mają być zwrócone Bankowi Anglii do końca roku.