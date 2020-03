BNP Paribas pozwoli na zawieszenie rat

Chodzi o klientów indywidualnych oraz mikro przedsiębiorców, w tym klientom z sektora agro (również rolnikom). Bank umożliwi im odłożenie o trzy miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych. Odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu będą doliczone do pozostałej do spłaty kwoty kredytu i rozłożone na pozostały okres kredytowania, który zostanie wydłużony o trzy miesiące.

Poniżej dalsza część artykułu