mBank wprowadza wakacje kredytowe

mBank od dziś od godziny 16:00 rozpocznie umożliwianie wakacji kredytowych każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom (w klasyfikacji mBanku to te mające do około 10 mln zł obrotów rocznie, wprowadzenie dla tych klientów potrwa parę dni).

Wakacje kredytowe będą polegać na odłożeniu spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku (raty odsetkowe będą nadal płatne, jednak biorąc pod uwagę obecne niskie stopy procentowe, które lada chwila mogą być jeszcze obniżone, nie będzie to istotny koszt). Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych. Okres kredytowania nie zmieni się – niespłacany przez dany okres kapitał zwiększy przewidziany w pierwotnym okresie kapitał do spłaty.